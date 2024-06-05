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لبنان

قرار لمحافظ الشمال طلب فيه معالجة موضوع الكلاب الشاردة

Lebanon 24
05-06-2024 | 12:35
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اصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارا طلب فيه من القائمقامين وقيادة منطقة الشمال الاقليمية وبلديات قضاء طرابلس وجميع البلديات ضمن نطاق محافظة لبنان الشمالي، معالجة موضوع الكلاب الشاردة وذلك حفاظا على السلامة العامة واستنادا الى قانون حماية الحيوانات والرفق.

 وجاء في نص القرار:

 "حفاظا على السلامة العامة واستنادا الى قانون حماية الحيوانات والرفق بها رقم ٤٧ تاریخ ۲۰۱۷/۹/۵ ، يطلب الى جميع البلديات ضمن نطاق محافظة لبنان الشمالي لا سيما بلديات قضاء طرابلس :

 أولا: معالجة موضوع الكلاب الشاردة والتي يتبين من سلوكياتها بأنها تشكل خطرا على سلامة المواطنين عن طريق تسليمها الى جمعيات متخصصة بإيوائها وخصيها بالطرق العلمية الصحية.

 ثانيا: التشدد في منع قتل أو ايذاء الحيوانات الأليفة أو البرية لا سيما الكلاب تحت طائلة الملاحقة القضائية وانزال العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه.

 ثالثا: افادتنا عن الاجراءات المتخذة من قبلكم بهذا الخصوص.

يبلغ الى:

 القائمقامين لابلاغ البلديات كل ضمن نطاقه

 بلديات قضاء طرابلس

 قيادة درك منطقة الشمال الاقليمية". (الوكالة الوطنية)

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