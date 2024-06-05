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لبنان

وزير الدفاع استنكر الاعتداء على السفارة الأميركية.. ماذا أعلن؟

Lebanon 24
05-06-2024 | 12:46
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تابع وزير الدفاع الوطني موريس سليم "الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأميركية في عوكر، وأجرى اتصالاً بالمعنيين في السفارة، مستنكراً الاعتداء ومطمئناً إلى سلامة العاملين فيها.

وأكد وزير الدفاع أن "القوى العسكرية والأمنية تواصل عملها لكشف ملابسات الاعتداء والجهات التي تقف وراء هذا العمل"، مؤكداً "جهوزية الأجهزة الأمنية لحماية البعثات والمقرات الديبلوماسية".
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والتقى وزير الدفاع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلم مهامها في لبنان. وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.
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