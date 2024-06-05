جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" دان الاعتداء على السفارة الأميركية

استنكر جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية"، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي تعرّضت له السفارة الأميركية في عوكر.

وفي بيان له، قال الجهاز: "تعرض صباح اليوم مقر سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عوكر إلى اعتداء مسلح أسفر عن سقوط المعتدي وتوقيفه، وذلك إثر جهود سريعة من قبل قوى الجيش والأمن الداخلي وأمن السفارة".

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وأهاب الجهاز بـ"الأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات ما حصل، وكشف هويات مخططي هذه العملية ومنفذيها وملاحقتهم وتوقيفهم وإنزال أشد العقوبات بهم، منعا لتكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد سلامة الناس والسلم الأهلي، والتي تسيئ إلى صورة لبنان".