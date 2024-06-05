Advertisement

لبنان

مأساة مروّعة في بعلبك.. نسي إبنته في السيارة فماتت داخلها!

Lebanon 24
05-06-2024 | 12:14
A-
A+
Doc-P-1208282-638532144402861662.jpg
Doc-P-1208282-638532144402861662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت الطفلة "أ.أ.ح."(فلسطينية - مواليد 2022)، اليوم الأربعاء، وذلك إثر إصابتها بحروق في جميع أنحاء جسدها بعدما نسيها والدها داخل السيارة في بعلبك.
 
وفي التفاصيل، فإنّ والد الطفلة الذي يُدعى "أ.ح."، كان بصدد إحضار ابنته إلى والدتها "غ.ب." لرؤيتها كون الأخيرة هي طليقة الأول.
Advertisement
 
وخلال توجهه إلى منزل "غ.ب."، أوقف "أ.ح." سيارته جانباً بسبب انقطاعها من الوقود، ما دفعه لإغلاق النوافذ وإقفال السيارة والذهاب إلى محطة محروقات لإحضار الوقود.
 
وبحسب المعلومات، فإن "أ.ح." غاب لساعات ونسيَ طفلته داخل السيارة قبل أن يعود ويجدها غائبة عن الوعي وأشعة الشمس الحادة تسببت لها بحروقٍ في جميع أنحاء جسدها.
 
وعلى الفور، جرى نقل الطفلة إلى مُستشفى دار الحكمة الحكومي، ليتبين أنها فارقت الحياة.
وإثر ذلك، حضرت الأجهزة الأمنية والطبيب الشرعي وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما فر والد الطفلة الى جهة مجهولة بعد علمه بأن طفلته قد توفيت.
 
وحالياً، تعمل الأجهزة الأمنية على وتعقب الوالد وتحديد مكانه تمهيدا لتوقيفه واتخاذ المقتضى القانوني بحقه، فيما تبين أنهُ من أصحاب السوابق في تعاطي المخدرات.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-06-05
16:37 | 2024-06-05
16:34 | 2024-06-05
16:26 | 2024-06-05
16:24 | 2024-06-05
16:06 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24