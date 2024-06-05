مأساة مروّعة في بعلبك.. نسي إبنته في السيارة فماتت داخلها!

توفيت الطفلة "أ.أ.ح."(فلسطينية - مواليد 2022)، اليوم الأربعاء، وذلك إثر إصابتها بحروق في جميع أنحاء جسدها بعدما نسيها والدها داخل السيارة في بعلبك.

وفي التفاصيل، فإنّ والد الطفلة الذي يُدعى "أ.ح."، كان بصدد إحضار ابنته إلى والدتها "غ.ب." لرؤيتها كون الأخيرة هي طليقة الأول.

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وخلال توجهه إلى منزل "غ.ب."، أوقف "أ.ح." سيارته جانباً بسبب انقطاعها من الوقود، ما دفعه لإغلاق النوافذ وإقفال السيارة والذهاب إلى محطة محروقات لإحضار الوقود.

وبحسب المعلومات، فإن "أ.ح." غاب لساعات ونسيَ طفلته داخل السيارة قبل أن يعود ويجدها غائبة عن الوعي وأشعة الشمس الحادة تسببت لها بحروقٍ في جميع أنحاء جسدها.

وعلى الفور، جرى نقل الطفلة إلى مُستشفى دار الحكمة الحكومي، ليتبين أنها فارقت الحياة.

وإثر ذلك، حضرت الأجهزة الأمنية والطبيب الشرعي وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما فر والد الطفلة الى جهة مجهولة بعد علمه بأن طفلته قد توفيت.

وحالياً، تعمل الأجهزة الأمنية على وتعقب الوالد وتحديد مكانه تمهيدا لتوقيفه واتخاذ المقتضى القانوني بحقه، فيما تبين أنهُ من أصحاب السوابق في تعاطي المخدرات.