نائب يدعو: إستعدوا لكل السيناريوهات

علق نائب جنوبي خلال إحدى الدردشات الخاصة على سؤال يرتبط بمدى إمكانية اندلاع حرب في لبنان، وقال: "لم نكن يوما من المؤيدين للحرب، لكن إن فرضت إسرائيل المواجهة علينا فسنخوضها باللحم الحي".

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وقال: "يجب على لبنان حشد كافة الوسائل الدفاعية للحماية، وعلينا الإستعداد لكافة السيناريوهات والإحتمالات لأن إسرائيل غدّارة ولا مأمن لها".