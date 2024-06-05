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لبنان

نائب يدعو: إستعدوا لكل السيناريوهات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-06-2024 | 13:48
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علق نائب جنوبي خلال إحدى الدردشات الخاصة على سؤال يرتبط بمدى إمكانية اندلاع حرب في لبنان، وقال: "لم نكن يوما من المؤيدين للحرب، لكن إن فرضت إسرائيل المواجهة علينا فسنخوضها باللحم الحي".
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وقال: "يجب على لبنان حشد كافة الوسائل الدفاعية للحماية، وعلينا الإستعداد لكافة السيناريوهات والإحتمالات لأن إسرائيل غدّارة ولا مأمن لها".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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