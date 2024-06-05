الحلبي استقبل وفداً من رابطة معلمي الاساسي ونوه بالتعاون القائم

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وعبر الحلبي عن ارتياحه وفخره بـ "التعاون القائم بين الإدارة في الوزارة وروابط المعلمين والأساتذة"، مؤكدا أن "العمل كفريق واحد أدى إلى استمرا التعليم في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية بصورة تامة، وإنجاز عام دراسي كامل".وبحث المجتمعون في العديد من النقاط، أبرزها الاستعدادات للامتحانات الرسمية، وطالبوا الحلبي بـ "السعي لاستمرار بدلات الإنتاجية لأساتذة الملاك والتعاقد في خلال شهري تموز وآب".كذلك، تم تبادل الأفكار حول العام الدراسي الجديد وإمكان مضاعفة بدلات الإنتاجية، كما تطرق المجتمعون إلى تغذية صناديق المدارس، وبدلات الامتحانات والمدرسة الصيفية والترميم، وكان تأكيد على متابعة كل هذه القضايا.