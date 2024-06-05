كتلة "تجدد": الهجوم على السفارة الأميركية خطير ومشبوه

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دانت كتلة "تجدد"، عبر منصة أكس"، "الهجوم الخطير الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، في توقيت أقل ما يقال فيه إنه مشبوه".واعتبرت أن "هذا الهجوم يكرس حال الفلتان الأمني المنظم الناتج من تحويل لبنان إلى غابة من السلاح الميليشيوي، فضلاً عن أنه يلحق الضرر الجسيم بصورة لبنان التي تعرضت أصلا للكثير من التشويه والاستنزاف، كما يمس بعلاقاته بالدول الصديقة".وطالبت "الأجهزة اللبنانية المعنية بإنجاز تحقيق كامل وشفاف يؤدي إلى كشف ملابسات هذا الاستهداف ودوافعه والمحرضين عليه".