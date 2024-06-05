Advertisement

لبنان

"الكتلة الوطنية" دانت حادثة عوكر: التفلت الأمني هو نتيجة السلاح غير الشرعي

Lebanon 24
05-06-2024 | 14:12
A-
A+
Doc-P-1208306-638532188585325764.jpg
Doc-P-1208306-638532188585325764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دانت "الكتلة الوطنية" في بيان، "إطلاق النار على مقر السفارة الأميركية بعوكر، وما يمثله من انتهاك غير مقبول لحرمة مقرات البعثات الديبلوماسية"، واعتبرت إن "ما يشهده لبنان من تفلت أمني خطير، ليس سوى نتيجة السلاح غير الشرعي والدولة المتخلية عن سيادتها ودورها وهيبتها".
Advertisement
 
واكدت أهمية "الأمن الاستباقي من جهة والتحقيق السريع لمحاسبة كل المسؤولين عن هذه الحادثة، ومنع تكرارها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-06-05
16:37 | 2024-06-05
16:34 | 2024-06-05
16:26 | 2024-06-05
16:24 | 2024-06-05
16:06 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24