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لبنان

آخر خبر عن حادثة عوكر.. بيانٌ جديد من وزير الداخلية

Lebanon 24
05-06-2024 | 14:26
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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي التالي:

"توضيحاً لما يتم تداوله حول مضمون تصريح وزير الداخلية لقناة العربية، فلم يرد اطلاقا على لسان معاليه خلال المقابلة بأن مهاجم السفارة الاميركية في عوكر نقل متفجرات من مجدل عنجر الى عوكر، ومجمل ما ذكره الوزير مولوي بأن مهاجم السفارة نقل الاغراض التي كانت بحوزته داخل حقيبة من منطقة مجدل عنجر وانه دخل الى مدخل احد الابنية وارتدى ما كان بحوزته".
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