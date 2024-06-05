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لبنان

"اليونيفيل": توسع النزاع سيكون كارثة ليس للبنان فقط بل للمنطقة كلها

Lebanon 24
05-06-2024 | 14:51
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 أعرب الناطق باسم اليونيفيل عن قلقه من الوضع على الخط الحدودي بين لبنان وإسرائيل، مشيراً الى أن "هناك احتمال بتوسع التوتر بشكل أكبر في المنطقة الحدودية".


وقال لـ"الجزيرة": "لدينا قنوات اتصال مع السلطات اللبنانية والجيش الإسرائيلي لتجنب أي نزاع  واسع".
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وأضاف: "توسع النزاع سيكون كارثة ليس للبنان فقط بل للمنطقة كلها".


وتابع: "نأمل أن يلعب المجتمع الدولي دورا أوسع من الماضي للتوصل إلى حل للوضع القائم".
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