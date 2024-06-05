سلّطت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم الأربعاء، الضوء بشكل كبيرٍ على الهجوم الجوي الذي نفذه "حزب الله" ضد مستوطنة خرفيش الإسرائيلية، والذي أدى إلى مقتل إسرائيلي على الأقل وجرح عدد آخر من الجنود.

ووصفت تقارير إسرائيلية حادث حرفيش بـ"الصعب"، مشيرة إلى أنّ هناك شبهات تتحدث عن حصول هجومٍ إلكتروني غير مسبوق على أنظمة الكشف، مما أدى إلى إتلاف الصورة الجويّة للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

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ولفتت التقارير إلى أنَّ المُستوطنة المُستهدفة تبعد 6 كلم عن قاعدة "YBA" الشمالية على جبل ميرون، مشيرة إلى أنّ ما حصل في حرفيش هو "حدثٌ متُكامل ومخطّط له من قبل حزب الله، وما يبدو هو أنَّ الأخير يرفع مستوى المواجهة".

بدوره، قال المُراسل العسكريّ لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنَّ "الهجوم جاء من دون سابق إنذار، ويبدو أنهُ تمَّ تنفيذه على مرحلتين"، وأضاف: "وهذا هو الحادث الأكثر خطورة في الشمال منذ بداية القتال بسبب المسافة من الحدود وحجم الخسائر البشرية فيما كان التأثير دقيقاً ومستهدفاً".