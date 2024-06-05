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لبنان

غداً عند الساعة 8.. هذا ما سيجري في إسرائيل بشأن لبنان

Lebanon 24
05-06-2024 | 15:17
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنّ مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي سيعقد اجتماعاً يوم غدٍ الخميس عند الساعة الـ8 مساءً، وذلك في ظل التصعيد القائم عند الجبهة بين لبنان وإسرائيل.
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ووفقاً للصحيفة، فإنه عند الساعة الـ9 من مساء اليوم المذكور، سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء على الصعيدين السياسي والأمني.
 
إلى ذلك، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس حكومته بنيامين نتنياهو إلى شنّ حربٍ ضدّ "حزب الله" في لبنان.

وخلال خطابٍ له، اليوم الأربعاء، قال سموتريتش: في الطريق إلى هنا سمعنا عن حادث خطير أدى إلى سقوط ضحايا في الشمال، وتحديداً في مُستوطنة حورفيش".

وتابع: "يا رئيس الوزراء، احصل على القوة من القلوب الموجودة هنا، واذهب إلى الحرب مع حزب الله.. سنقوم بنقل الشريط الأمني من الجليل إلى جنوب لبنان لينتصر أبطالنا ويستعيدون الشرف الوطني والعزة الوطنية".

وأردف: "اسمحوا أن يعود السكان الأبطال إلى ديارهم بأمان، وأن يبنوا مناطق البلاد 5 مرات أكثر مما كانت عليه، لأن هذا هو النصر الحقيقي لنا جميعاً".

(رصد لبنان24)
 
 
 
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