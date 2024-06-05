الرئيس الإسرائيليّ يُهدّد لبنان.. إليكم ما أعلنه

وجّه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، رسالة تحذيرية بشأن الوضع المشتعل عند الجبهة بين لبنان وإسرائيل.

وفي تصريحٍ له، قال هرتسوغ: "أودُّ أن أتحدث من تل أبيب عمّا يحدث في الشمال مع لبنان، وإلى الحدث الصعب الذي وقع بعد ظهر اليوم في حرفيش".

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وأضاف: "من هنا أوجه دعاء بالشفاء التام والشفاء لمصابي الهجوم الإجرامي. أعانق وأقوي سكان الشمال والجنوب والجنود والمجندات الذين يحرسون بلدنا وأقول لهم: نحن معكم كدولة بأكملها".

وأكمل: "أتوجه من هنا إلى المجتمع الدولي وقادته وأؤكد أنه من المستحيل أن نبقى غير مباليين بهذا الإرهاب، من لبنان وبشكل عام. إن إسرائيل تتعرض للهجوم كل يوم، منذ أشهر عديدة، من قبل الأسلحة الإيرانية في لبنان، في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والقرارات الدولية".

وأردف: "على العالم أن يستيقظ ويفهم أن إسرائيل ليس أمامها خيار سوى حماية مواطنيها، ولا تتفاجأ عندما تفعل ذلك بمزيد من القوة. هذا ليس الوقت المناسب للوقوف مكتوفي الأيدي.. نحن بحاجة إلى كبح ووقف هذا العدوان الإرهابي الشرير".

(رصد لبنان24)