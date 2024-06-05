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لبنان

بالصورة.. مسؤولٌ إسرائيلي يرتمي أرضاً بسبب هجوم لـ"حزب الله"!

Lebanon 24
05-06-2024 | 15:45
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نشرَت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريراً جديداً نشرت فيه تفاصيل غير عادية عن الهجوم الذي نفذه "حزب الله" ضد مستوطنة حرفيش الإسرائيليّة، اليوم الأربعاء. 
 
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وذكر التقرير أنّ رئيس مجلس المستوطنة أنور آمار، هرع إلى مكان إنفجار الطائرة من دون طيار التي أطلقها "حزب الله" باتجاه ملعب كرة قدم في المنطقة المذكورة، مشيراً إلى أن آمار لم يكن يتوقع أنه بعد 10 دقائق، سيشهدُ هجوماً آخر بينما كان أفراد نجمة داوود الحمراء للإسعاف يعالجون الجرحى في المكان.
 
والتقط آمار صورة لنفسه يظهر فيها وهو ينبطح أرضاً لحظة حصول هجومٍ نفذه "حزب الله" ضد حرفيش، وقال: "لقد جئنا لإنقاذ الجرحى وسقطت علينا طائرة مسيرة.. هناك العديد من المصابين هنا، وما حصل هو حدث صعب ومعقد للغاية. هذا هو واقعنا، وهكذا نعيش هنا كل يوم. نحن ننتظر أن تقرر الحكومة ما يجب فعله، وحان الوقت لوضع حد لذلك. من المستحيل الاستمرار في ظل هذه الحياة اللعينة".
 
وتابع: "الأطفال مصدومون، ويبللون سراويلهم في الليل.. لا يمكنك العيش بهذه الطريقة. هذه الحكومة لا تعرف كيف تتخذ القرار. نحن المدافعون عن الشمال، ونحرس البلاد هنا. الناس هنا في خوف.. لا أحد ينتقدنا. لم يزرنا أي من وزراء الحكومة ورئيس الوزراء باستثناء وزير واحد هو وزير النقب والجليل".
 
وبحسب "يديعوت"، فقد أسفر الهجوم عن إصابة 12 شخصاً بجروح مباشرة وجرى نقلهم إلى مُستشفيات عديدة لتلقي العلاج.
 
(رصد لبنان24)
 
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