اعتباراً من الغد.. هذا ما ستفعله إسرائيل عند حدود لبنان!

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنّ جيش العدو قرّر تقليص عدد قواته الإحتياطية في البلدات القريبة من الحدود اللبنانية، بما في ذلك مستوطنة حورفيش التي هاجمها "حزب الله" اليوم بواسطة طائرة مُسيرة ما أدى إلى إصابة 12 شخصاً بجروح.

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ولفتت الصحيفة إلى أنَّ القرار الذي اتخذه الجيش الإسرائيلي سيسري المفعول اعتباراً من يوم غدٍ الخميس، مشيرة إلى أن تقليص عدد قوات الإحتياط سيكون بنسبة 50%.

وبحسب الصحيفة، فإن عدد الجنود في حورفيش سيشهد تخفيضاً أيضاً، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس المستوطنة أنور آمار الذي قال: "يبدو الأمر كما لو أننا عدنا إلى الجنة. وسط ارتفاع منسوب القتال، يقومون بتقليص الألوية العسكرية.. السؤال: هل يريدون تفكيكنا أيضاً؟".

(رصد لبنان24)