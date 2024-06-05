كيف يُشغل "حزب الله" طائراته؟ تقريرٌ إسرائيلي يُجيب!

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنّ الهجوم الذي نفذه "حزب الله" ضدّ مُستوطنة حرفيش الإسرائيلية اليوم الأربعاء وأسفر عن إصابة 12 شخصاً، يتطلبُ رداً صعباً من قبل إسرائيل خصوصاً في ظلّ تصاعد تبادل إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله".

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وذكر التقرير أنَّ "التنظيم اللبناني يستمد شجاعته ويرى نفسه منتصراً في حرب الوعي، وذلك نتيجة الأصوات التي يسمعها في إسرائيل ومنظر الحرائق في الشمال، وذلك على الرغم من أنّ المواطنين في جنوب لبنان يعانون بما لا يقل عن الحرائق والدمار".

وذكر التقرير أن ما يبدو هو أنَّ "حزب الله" قرر التصعيد، وربما أيضاً لمساعدة حركة "حماس" في المفاوضات حول قصفت تبادل الرهائن.

ووفقاً للتقرير، فإنَّ "حزب الله" يستخدمُ بشكلٍ رئيسيّ الطائرات من دون طيار والصواريخ ذات الرؤوس الحربية الثقيلة ولكن قصيرة المدى لإطلاق النار على أهداف عسكرية غير محمية في الأراضي الإسرائيلية.

وكشف التقرير أن طائرات الحزب المُسيرة تزوّده بالكثير من المعلومات الاستخبارية البصرية، مما يسمح له بتحديد مواقع تجمعات ومنشآت الجيش الإسرائيلي، وأضاف: "من الضروري أيضاً التحقيق ومعرفة سبب عدم وجود تحذير قبل هجوم حرفيش الذي استخدمت فيه طائرتان بدون طيار، ويبدو أن السبب في ذلك هو أن حزب الله تعلم تشغيل الطائرات بدون طيار من قنوات عميقة، كم استخدام مساراً يسمح للطائرة بدون طيار التي تحلق على ارتفاع منخفض بالتهرب من رادارات الجيش الإسرائيلي، كما أن البصمة الرادارية المنخفضة للطائرة بدون طيار تساعدها أيضاً في التخفي".

ووصف التقرير حادث حرفيش بـ"الخطير"، وقال: "من المحتمل أن يتصاعد الوضع أكثر ويتضمن هجوماً واسع النطاق على أهداف حزب الله في جنوب لبنان، لكن ذلك يتطلب أيضاً من القيادة الشمالية استخلاص استنتاجات في ما يتعلق بنشر القوات حالياً الموزعة في جميع أنحاء الجليل، والمستعدة للدفاع عن المنطقة أو لشن هجوم داخل الأراضي اللبنانية عندما يأمر المستوى السياسي بذلك".

(رصد لبنان24)