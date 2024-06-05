صوت انفجار عنيف يهزّ النبطية وصيدا.. فيديو يوثق ما جرى في السماء!

سُمع دوي انفجار قوي وعنيف في مدينة النبطية وضواحيها، مساء اليوم الأربعاء، تبين أنه ناجمٌ عن خرق طائرة حربية إسرائيلية لجدار الصوت.

وبحسب المعلومات، فقد ترددت أصداء أصوات الإنفجارات إلى مدينة صيدا، حيث سمُعت بشكل واضح.



ومساء، استهدف القصف المدفعي المعادي منطقة تل اسماعيل غربي بلدة الضهيرة، في وقت القى العدو قنابل مضيئة في اجواء الجنوب، وسط تحليق لطيرانه الحربي وعلى علو منخفض، لا سيما فوق القطاع الشرقي. في غضون ذلك، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تمشيط بالأسلحة الرّشاشة الثقيلة باتجاه منطقة الميسات عند أطراف بلدة الوزاني - جنوب لبنان.

بالفيديو.. طائرة إسرائيلية تخرقُ جدار الصوت فوق مدينة النبطية - جنوب لبنان#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/irJBrtP6jB — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 5, 2024 Advertisement

جدار صوت فوق الاراضي اللبنانية pic.twitter.com/Qo0IefYJ9o — أخبار (@followthenews36) June 5, 2024