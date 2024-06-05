اعتراف جديد يخصّ نصرالله.. "عقيد" إسرائيليّ يتحدّث علناً!

Advertisement

وبحسب ما نقله موقع "واللا" الإسرائيلي، أكد ماروم أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لديه ثقة عالية بالنفس، ولا يخشى هجوماً إسرائيلياً، وأضاف: "حزب الله يتعلّم، وبعد ثمانية أشهر من القتال، اتضح لإسرائيل أنها في معضلة استراتيجية بسببه".ولفت ماروم إلى أنّ "إسرائيل تحاول توجيه ضربات لحزب الله، لكنه يردّ بقسوة"، متابعاً أنّ حزب الله يهاجم في الأسابيع الأخيرة بصورة محنّكة واستثنائية،ويستخدم قدرات تشكّل لنا مشكلة في استهدافها واعتراضها وهي المسيّرات، صواريخ ضدّ الدروع، صواريخ بركان، وصليات ثقيلة".واستطرد قائلاً إنّ "نيران الجيش الإسرائيلي لا تنجح بتغيير الواقع، وثمة طريق مسدود كلياً هنا يضرّ بالردع الإسرائيلي".ولم يبخل ماروم بالانتقاد كونه من سكان الشمال قائلاً: "أنا أرى هذه المشاهد، هناك تخلٍ شبه تام وإهمال، الحكومة خسرت الشمال، والناس هنا بلا أمل وبلا أفق".