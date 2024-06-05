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لبنان
فرصة للتلاعب
Lebanon 24
05-06-2024
|
17:38
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تعاقدت مستشفيات كبرى مع شركات تحصيل الفواتير من المرضى، مما أعطى لهذه الشركات الفرصة للتلاعب، ومحاولات إضعاف تغطية المؤسسات الضامنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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