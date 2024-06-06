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لبنان
مُفاجأة طقس حزيران: بعد الموجة الحارة الحرارة ستنخفض 9 درجات هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
06-06-2024
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00:00
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المنخفض الهندي الموسمي الحار لا يزال يمدد موجات مدارية حارة من شبه الجزيرة العربيّة نحو سوريا والاردن ولبنان الأمر الذي رفع درجات الحرارة فوق الـ 35 درجة بقاعاً و 32-33 ساحلاً و 33 جبلاً، وسوف يستمر هذا الوضع حتى صباح يوم السبت بحيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل سريع بسبب تمركز منخفض جوّي جنوب تركيا سيؤثر على لبنان بطقس ضبابي وغائم ومنعش لمدة اسبوع تقريباً بحيث ستتراجع درجات الحرارة بمعدّل 3 درجات ساحلاً و 5 درجات جبلاً و 9 درجات بقاعاً، على ان تنشط موجة حر جديدة منتصف شهر حزيران وتضرب، من جديد، الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
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طقس يومي الخميس والجمعة حار ومشمس تتوزع درجات الحرارة على الشكل التالي:
الحرارة على الساحل: 31-32 نهاراً و 24 ليلاً
في البقاع: 34-35 نهاراً و 21 ليلا
على الجبال 1200 متر: 29 نهاراً و 20 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 25 نهاراً و 14 ليلاً
الرياح: غربية دافئة ساحلاً وجنوبية شرقية حارة بقاعاً سرعتها 10 كم في الساعة،
الضغط الجوّي: 1006hpa
الرطوبة: 80% ساحلا و 30% بقاعاً
حالة البحر : منخفض الموج
حرارة المياه 26 درجة.
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