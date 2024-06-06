أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جندي وإصابة 11 في هجوم بمسيرتين لحزب الله استهدفتا موقعاً قرب حرفيش في الجليل الأعلى.

وأغارت مسيّرة معادية قرابة العاشرة الا ربعا من صباح اليوم، بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية في ساحة بلدة عيترون، وأفيد عن وقوع اصابات.

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الى ذلك، أغار الطيران الحربي المعادي قرابة الثالثة والنصف من بعد منتصف الليل، على منزل في حي الدبش عند أطراف بلدة عدشيت لجهة جبشيت، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".

وألقت الطائرات المغيرة صاروخي جو - أرض على المنزل المستهدف، فدمرته، وهو خال من السكان.