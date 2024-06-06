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لبنان

ليل متوتر جنوباً: غارة على منزل عند أطراف بلدة عدشيت

Lebanon 24
06-06-2024 | 00:41
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أغار الطيران الحربي المعادي قرابة الثالثة والنصف من بعد منتصف الليل، على منزل في حي الدبش عند أطراف بلدة عدشيت لجهة جبشيت، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".
وألقت الطائرات المغيرة صاروخي جو - أرض على المنزل المستهدف، فدمرته، وهو خال من السكان.
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متوتر

جنوباً:

أطراف

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