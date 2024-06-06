Advertisement

لبنان

"التيار" يعجز عن ترميم شعبيته

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-06-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1208412-638532582712955471.jpg
Doc-P-1208412-638532582712955471.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من التمايز الكبير الذي يتقصده رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مع حليفه السابق "حزب الله" وتماشيه مع الخطاب السياسي لخصوم الحزب على اعتبار انه "كسيب" شعبيا، الا ان الواقع الشعبي على الارض لم يتغير.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة فإن الواقع الشعبي لـ"التيار" لم يتبدل كثيراً وان غالبية الاشخاص والناشطين الذين تقربوا مجددا من "التيار" هم من العونيين السابقين الذين تركوا "التيار" لانهم كانوا يفضلون ان يكون موقفه السياسي معاديا للحزب.
وترى المصادر انه في المقابل تستمر الاحزاب المسيحية الاخرى، وفق اكثر من دراسة، في تحسين واقعها الشعبي وان بمستويات اقل من "الفترة الذهبية" التي شهدتها  خلال الثورة الشعبية عام 2019 وبعدها ، لتبقى متصدرة للواقع الشعبي المسيحي بالتوازي مع تقدم بسيط لـ"التيار".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-06-06
04:58 | 2024-06-06
04:55 | 2024-06-06
04:47 | 2024-06-06
04:36 | 2024-06-06
04:31 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24