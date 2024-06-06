Advertisement

لبنان

كلاّس يدين الاعتداء على السفارة الأميركية

Lebanon 24
06-06-2024 | 01:05
A-
A+
Doc-P-1208413-638532584141865361.jpeg
Doc-P-1208413-638532584141865361.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدان وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس الاعتداء الأرهابي المسلح على السفارة الأميركية، مندداً بكل أشكال العنف. وتمنى الشفاء للشاب الجريح من حرس السفارة، واعتبر ان دقة الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان بخاصة يتطلب من اللبنانيين جميعا التضامن لحماية لبنان من الاخطار التي تهدد كيانه، ودعم جهود المبادرات لانتخاب رئيس للجمهورية، كما ويستلزم من المجتمع الدولي الاسراع للعمل من أجل إحلال السلام في المنطقة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-06-06
04:58 | 2024-06-06
04:55 | 2024-06-06
04:47 | 2024-06-06
04:36 | 2024-06-06
04:31 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24