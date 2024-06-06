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لبنان
كلاّس يدين الاعتداء على السفارة الأميركية
Lebanon 24
06-06-2024
|
01:05
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أدان وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس الاعتداء الأرهابي المسلح على السفارة الأميركية، مندداً بكل أشكال العنف. وتمنى الشفاء للشاب الجريح من حرس السفارة، واعتبر ان دقة الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان بخاصة يتطلب من اللبنانيين جميعا التضامن لحماية لبنان من الاخطار التي تهدد كيانه، ودعم جهود المبادرات لانتخاب رئيس للجمهورية، كما ويستلزم من المجتمع الدولي الاسراع للعمل من أجل إحلال السلام في المنطقة.
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