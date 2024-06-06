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لبنان

مساء أمس.. حزب الله يستهدف موقع الرمثا

Lebanon 24
06-06-2024 | 01:16
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصره استهدفوا مساء أمس موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏
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حزب الله: استهدفنا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
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أمس..

يستهدف

الرمثا

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