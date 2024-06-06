مساء أمس.. حزب الله يستهدف موقع الرمثا

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصره استهدفوا مساء أمس موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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