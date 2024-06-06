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لبنان

اعتداء السفارة: اي علاقة لمفوضية اللاجئين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-06-2024 | 01:30
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كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة بشأن الاعتداء المسلح على السفارة الاميركية في عوكر ان احد المعتدين سوري الجنسية ويدعى قيس فراج، وهو مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
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واظهرت التحقيقات ان المفوضية حاولت التنصل من اي مسؤولية لها في هذا الملف بالقول ان فراج شطب من سجلاتها، الا انها في المقابل، ادرجت اسمه في عداد اللوائح التي سلمتها الى الامن العام اللبناني عن النازحين المسجلين لديها، مع العلم ان السلطات الرسمية امهلت المفوضية وقتا محددا لتسليم الشق الاساسي من "الداتا" المتعلق بتواريخ تسجيل النازحين، و"حركة دخولهم وخروجهم".
وكشفت وثيقة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عائلة الفراج مسجلة لدى المفوضية .
ومن المتوقع ان يتوسع التحقيق القضائي في هذا الشق وأن يكون الملف المرتبط بمفوضية شؤون اللاجئين محور متابعة قضائية وامنية وسياسية ايضا.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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