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لبنان

كمين واشتباك يوقع قتيلا.. هذا ما حصل في الضاحية

Lebanon 24
06-06-2024 | 01:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان عددا من الاشخاص على متن دراجات نارية كمنوا واشتبكوا مع احد الشبان في منطقة المعمورة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية واطلقوا عليه النار ما ادى الى مقتله على الفور.
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الضاحية

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