27
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
33
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
34
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
31
o
بشري
31
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذا هو الحلّ الوحيد المتبقّي أمام اللبنانيين
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
06-06-2024
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنهى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان زيارته السادسة للبنان بنظرية أقلقت اللبنانيين، الذين يقفون في الأساس على مفترق طرق، ولا يحتاجون إلى من يذكّرهم بأن لبنان بسياسته المعروفة إلى زوال. هم يعرفون أكثر من غيرهم أن أمور لبنان لا يمكن أن تستمر كما هي إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا، وأن الذين "يأكلون" العصي ليس كمن يعدّونها. فأيًّا تكن الجهة الخارجية التي تبدي حرصًا على مستقبل لبنان لن تكون أكثر حرصًا من اللبنانيين أنفسهم على هذا المستقبل، الذي يبدو بالنسبة إلى البعض غامضًا فيما لم يفقد البعض الآخر الأمل في إعادة الضوء إلى حيث الظلمة تسود وتتوسّع.
Advertisement
فإذا كان "مسيو" لودريان يقصد بزوال لبنان السياسي زوال الفساد والمحاصصة والزبائنية و"الشطارة" على الطريقة اللبنانية فإن أغلبية اللبنانيين التواقين إلى رؤية بلدهم كسائر بلاد العالم المتحضّر تؤيد ما ذهب إليه الموفد الفرنسي، بل يمكن أن تزيد على نظريته ما يمكن أن يكون مفيدًا أكثر في حال كحال لبنان. فاللبنانيون، إلى أي فئة انتموا، سواء أكانوا في "الخطّ الممانع" أو في "الخط المعارض"، معرّضون لما هو أسوأ مما هم عليهم حاليًا، خصوصًا إذا استمّر التعاطي في الأمور الكبيرة من قِبل بعض السياسيين بهذه الخّفة، التي لم توصل إلا إلى الطريق المسدود.
ولأن هذا الوضع لم يعد مقبولًا لا من قِبل زيد ولا من قِبل عمر فإن ما يقترحه البعض بدلًا من "النق" و"لعنة الظلام" ولطم الخدود والولولة والهرولة نحو المجهول هو أن يجلس الجميع حول طاولة واحدة متساوين في الحقوق والواجبات، ومن دون أن يستقوي أحد على الآخر إلا بما يملكه من قوة إقناع بمنطق وعقلانية وبعيدًا عن الغرائز والعصبيات، وأن يطرح الجميع ما تجمّع لديهم من هواجس ومخاوف هي نتيجة معاناة طويلة لمفهوم خاطئ لمعنى المواطنة، التي لم تكن في مرّة من المرّات صادقة وواضحة.
لقد آن الأوان، على ما يقوله هؤلاء، لأن يطرح اللبنانيون قضاياهم على المشرحة. فإما أن يتفقوا، وهو أمر ممكن إذا صفت النوايا وتخّلى الجميع عن انانياتهم وارتباطاتهم الخارجية، أو أن يجدوا طريقة أخرى للعيش معًا وفق صيغة جديدة تضمن لكل مجموعة من مكونات النسيج اللبناني أن تعيش مبادئها وقيمها كما تراها مناسبة لوضعيتها الداخلية، من دون أن يعني ذلك الاحتكام كلما "دق الكوز بالجرّة" إلى منطق القوة، الذي لم يوصل اللبنانيين إلاّ إلى مزيد من التباعد والتشرذم والانقسام.
فالحوار المجدي هو السبيل الوحيد للخروج من نفق المزايدات الرخيصة. وهذا لا يعني أي حوار حتى ولو كان سيوصل المعنيين إلى التوافق على رئيس لن يستطيع أن يحكم في ظل كل هذه التراكمات والترسبات. فإذا لم يسبق الحوار الرئاسي حوار من نوع آخر تُطرح فيه كل الهواجس بدءًا من تفسير واضح لا لبس فيه للمواد الدستورية الغامضة، والتي تحمل أكثر من معنى، أو بالأحرى تفتح شهية المجتهدين الدستوريين، وصولًا إلى الاستراتيجية الدفاعية، ومرورًا بكل ما له علاقة بما يكتنف طريقة عيش اللبنانيين بين بعضهم البعض من ملابسات، وذلك انطلاقًا من ثوابت وطنية قد أصبحت أكثر من مسلمات بالنسبة إلى أغلبية اللبنانيين، وهي بالسعي إلى إيجاد أرضية مشتركة تضمن قدسية العيش الواحد في جغرافية صغيرة جدًّا قبل أن تضيع هوية هذه الجغرافيا، وقبل أن يصبح لبنان بلدًا بديلًا، إذ لا يعود ينفع ساعتئذ أي حوار فيضرب من يضرب ويهرب من يهرب.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"استغفر الله ما في أقصر؟".. نادين الراسي بأجرأ إطلالة لها والجمهور يُهاجمها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"استغفر الله ما في أقصر؟".. نادين الراسي بأجرأ إطلالة لها والجمهور يُهاجمها شاهدوا الفيديو
02:05 | 2024-06-06
06/06/2024 02:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة طقس حزيران: بعد الموجة الحارة الحرارة ستنخفض 9 درجات هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
مُفاجأة طقس حزيران: بعد الموجة الحارة الحرارة ستنخفض 9 درجات هذا ما كشفه الأب خنيصر
00:00 | 2024-06-06
06/06/2024 12:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة عاجلة.. ماذا أعلن نتنياهو عن لبنان قبل قليل؟
Lebanon 24
رسالة عاجلة.. ماذا أعلن نتنياهو عن لبنان قبل قليل؟
12:34 | 2024-06-05
05/06/2024 12:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا أول ما ستشهدهُ "حرب لبنان".. تفاصيل مثيرة جداً!
Lebanon 24
هذا أول ما ستشهدهُ "حرب لبنان".. تفاصيل مثيرة جداً!
13:00 | 2024-06-05
05/06/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كمين واشتباك يوقع قتيلا.. هذا ما حصل في الضاحية
Lebanon 24
كمين واشتباك يوقع قتيلا.. هذا ما حصل في الضاحية
01:27 | 2024-06-06
06/06/2024 01:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
07:46 | 2024-06-06
حادثة مؤسفة حصلت مع أحد الشبان.. نُقِلَ إلى المستشفى وحالته حرجة
07:42 | 2024-06-06
بري استقبل بو حبيب ومسؤول في الخارجية السويدية والسفير الفرنسي
07:32 | 2024-06-06
بعد حادث السفارة الأميركية... تخوف من خلايا داعشية نائمة في الجنوب!
07:29 | 2024-06-06
قرار قضائي بكف يدّ غادة عون عن الملفات القضائية التي تُحقق فيها
07:28 | 2024-06-06
موقوف لدى شعبة المعلومات بتهمة الابتزاز المالي والاحتيال
07:00 | 2024-06-06
في حال اندلاع المواجهات جنوباً.. كيف ستبدو صورة الحرب بين اسرائيل وحزب الله؟
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
06/06/2024 15:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
06/06/2024 15:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
06/06/2024 15:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24