عسيران نوه بمبادرة وليد وتيمور جنبلاط: حلقة وصل بين اللبنانيين

Advertisement

نوه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران في تصريح، بالمبادرة التي يقوم بها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط، معتبرا أنها "حلقة وصل بين اللبنانيين، فمن الملاحظ اجتهادهما كما جميع المخلصين، للوصول الى صيغة تحفظ لبنان وأبناء الوطن"، لافتا الى أن "آل جنبلاط يدركون تماماً مسؤوليتهم المهمة"، آسفا لأن "البلاد يتفكك يوما بعد يوم بسبب عدم التوافق".ورأى أن "الأمور في لبنان وصلت الى حدّ غير مسبوق، لم يعرفه هذا البلد يوماً"، داعيا الى "التمسك بوطننا العظيم والوفاء له".