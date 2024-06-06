غانتس لسكان شمال إسرائيل: استعدوا لأيام صعبة.. ودعوة للضغط على "الحزب"





وقال غانتس في تصريح له اليوم الخميس: "الحكومة اللبنانية لا تريد اندلاع حرب واسعة وعليها الضغط على حزب الله".

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دعا عضو "كابينت الحرب" الإسرائيلي، بيني غانتس، السلطات المحلية في شمال إسرائيل للاستعداد لأيام صعبة قد تتحوّل إلى حرب حقيقية.وقال غانتس في تصريح له اليوم الخميس: "الحكومة اللبنانية لا تريد اندلاع حرب واسعة وعليها الضغط على حزب الله".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي وإصابة مجندة بجروح خطرة في الهجوم الذي استهدف بلدة حرفيش بطائرة مسيرة.وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، تم تحديد هوية الجندي على أنه الرقيب رافائيل كاودرس، 39 عاما.كما أعلن حزب الله تنفيذ الهجوم بسرب من المسيّرات المفخخة على قوة إسرائيلية جنوب بلدة الكوش، وأضاف أنه أوقع أفرادها بين قتيل وجريح.