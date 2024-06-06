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لبنان

الجيش يدهم مخيمات النازحين السوريين شمالاً.. وهذا ما تم مصادرته

Lebanon 24
06-06-2024 | 03:00
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دهمت وحدات من الجيش تؤازرها دوريّة من مديرية المخابرات عدداً من مخيمات النازحين السوريّين في منطقة المنية و بحنين شمالاً، وتم مصادرة عدد كبير الدراجات الناريّة غير القانونية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .
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