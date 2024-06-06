مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في ساحة عيترون.. وسقوط شهيد هذه هويته (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24 " ان غارة إسرائيلية بمسيّرة استهدفت قبل ظهر اليوم الخميس دراجة نارية في ساحة عيترون ما أدى إلى سقوط شهيد وجريح.

وعُلم ان الشهيد هو حسين نعمة الحوراني من مدينة بنت جبيل.