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لبنان

مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في ساحة عيترون.. وسقوط شهيد هذه هويته (صور)

Lebanon 24
06-06-2024 | 04:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24 " ان غارة إسرائيلية بمسيّرة استهدفت قبل ظهر اليوم الخميس دراجة نارية في ساحة عيترون ما أدى إلى سقوط شهيد وجريح.
 

وعُلم ان الشهيد هو حسين نعمة الحوراني من مدينة بنت جبيل.

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