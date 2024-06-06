تهديدات إسرائيلية "بلا سقف".. هل تصبح "حرب لبنان الثالثة" حتميّة؟!

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لكنّ التصعيد الميداني الأخير على طول الجبهة يترافق مع تصعيد آخر سياسي، يبدو بدوره غير مسبوق، من حيث حدّة التصريحات وما تنطوي عليه من تهديدات، وصلت إلى حدّ الدعوات الصريحة إلى "حرق لبنان" كما جاء على لسان كلّ من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي قال إنّ "الوقت حان ليحترق لبنان كلّه" ردًا على هجمات "حزب الله"، وحليفه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي توعّد بإعادة لبنان إلى "العصر الحجري".أكثر من ذلك، تحدّث سموتريتش عن سيناريو حربيّ يصحّ وصفه بـ"المجنون"، حيث يقوم على دخول بري واحتلال أراضٍ في جنوب لبنان، بالتزامن مع هجوم مدمّر على كلّ البنى التحتية في لبنان، وصولاً إلى إلحاق أضرار جسيمة بما وصفها "عاصمة الإرهاب بيروت"، قائلاً: "علينا أن نخلق وضعًا يكون فيه لبنان منشغلاً في السنوات العشرين المقبلة بجهود إعادة بناء ما يتبقى منه بعد الضربة التي نوجهها إليه"، وفق قوله.من يستمع إلى كلام سموتريتش وبن غفير لا يتولّد دليه انطباع بأن سيناريوهات الحرب على لبنان التي يلوح شبحها في الأفق منذ أشهر، يتعاظم فحسب، بل يشعر بأنها باتت "حتميّة"، ولا سيما أنّ التهديدات مع كلّ ما تنطوي عليه من "جنون وتطرّف"، تبدو "بلا سقف"، علمًا أنّ سموتريتش مثلاً كان واضحًا بقول إنّ الحرب باتت "أمرًا لا مفرّ منه"، وهو ما أرجعه إلى تزايد القصف من جهة لبنان، وتحديدًا من جانب "حزب الله".ولعلّ هذا بالتحديد ما يفسّر تصاعد التهديدات بهذه الوتيرة غير المسبوقة، فما شهدته "جبهة الشمال" إن جاز التعبير في الأيام الأخيرة، خصوصًا بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على رفح، يبدو أقوى من قدرة الإسرائيليين على "تمريره"، ولا سيما بعد اضطرارهم على الاعتراف بخسائر تكبّدوها في أكثر من عملية لـ"حزب الله"، من بينها على سبيل المثال إسقاط المسيّرة من طراز "هيرميس 900"، والتي وصفها الإعلام الإسرائيلي بـ"الأكبر والأغلى".وإذا كان صحيحًا أنّ ضربات "حزب الله" توسّعت بنتيجة توسيع الجانب الإسرائيلي لقصفه واعتداءاته، التي لم توفّر المدنيّين في الأيام الأخيرة، خصوصًا بعد "إيعاز" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجيشه بـ"توسيع وتكثيف" العمليات ضدّ لبنان، فإنّ مشهد الحرائق الذي كرّسته ضربات اليومين الماضيين كان معبّرًا، وقد دفع زعيم المعارضة مثلا إلى القول إنّ "الشمال يحترق، ومعه أيضًا تحترق قوة الردع الإسرائيلية".لا شكّ أنّ مشهد الأيام الماضية على "جبهة الشمال"، معطوفًا على التهديدات "المجنونة" التي تصدّرها وزيرا المالية والأمن القومي، ينذر باشتعال "حرب لبنان الثالثة"، كما يقول العارفون، الذين يلفتون إلى أنّ السخونة التي تشهدها "الجبهة" تكاد تكون غير مسبوقة منذ تشرين الأول الماضي، رغم أنّ الاشتباكات مرّت بمحطّات صعود وهبوط عدّة، كانت أسهم "الحرب الشاملة" ترتفع في الكثير منها، خصوصًا في ضوء جرائم اغتيال المدنيين والصحفيين.مع ذلك، يقول العارفون إنّ عوامل عدّة يجدر أخذها بعين الاعتبار عند قراءة هذه التهديدات، أولها أنّ بن غفير وسموتريتش ليسا فعليًا "صاحبا القرار" داخل الحكومة الإسرائيلية، وهما يمثّلان "الجناح اليميني الأكثر تطرّفًا" فيها، علمًا أنّهما من يتصدّيان لكلّ محاولات التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى تنهي الحرب على غزة، ويهدّدان بتفكيك الحكومة في مثل هذه الحال، بل إنّ سموتريتش سبق أن دعا إلى حرب على الضفة أيضًا، وليس فقط على لبنان.بهذا المعنى، يمكن قراءة تهديدات بن عفير وسموتريتش في سياق "الحرب النفسية" التي يقودانها، وهما اللذان يخوضان "معركة من نوع آخر" في وجه نتنياهو نفسه، من دون أن يعني ذلك أنّ سيناريو الحرب "مُستبعَد بالمطلق" وفق ما يقول العارفون، ولا سيما أنّ "مأزق الشمال" بات يمثّل مشكلة جدّية وحقيقية تتفاقم يومًا بعد آخر، باعتبار أنّ قوة الردع تتآكل أمام ضربات "حزب الله"، في وقت يشترط سكان الشمال "حلاً جذريًا" للعودة إلى مستوطناتهم.واذا كانت احدث التهديدات التي اطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس بعملية “قوية” في لبنان أُدرجت ضمن مأزقه السياسي الداخلي فإن ذلك لا يقلل من الدلالات الخطيرة لهذا الانتقال بسقف التهديدات للبنان من وزراء وجنرالات وسياسيين متطرفين إلى رئيس الوزراء واضعاً لبنان في مرتبة الأولية الميدانية التي توازي غزة.