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لبنان
ميقاتي التقى وزير البيئة وعبدالله ووفدا من "جمعية صرخة المودعين"
Lebanon 24
06-06-2024
|
03:37
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين صباح اليوم في السرايا وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون وزارته.
اللقاء الديموقراطي
ثم استقبل عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله الذي قال بعد اللقاء:" ناقشت مع دولته الاوضاع العآمة والمسعى الذي يقوم به "اللقاء" باتجاه الكتل النيابية لايجاد خرق في موضوع رئاسة الجمهورية، كما بحثت مع دولة الرئيس ميقاتي في مسألتين، الاولى تتعلق بدعم اقتراح القانون المقدم من "اللقاء الديمقراطي" والمرتبط بتمديد سن تقاعد الموظفين في الأدارة الرسمية لكل الفئات منعا للشغور الموجود وصعوبة التعيينات الجديدة وافساحا في المجال من الاستفادة من الخبرات الموجودة عند كل الموظفين ومن كافة الفئات ، وهذا الاقتراح موجود منذ سنتين او ثلاث سنوات في المجلس النيابي وأعتقد ان تبني دولة الرئيس والحكومة له سيعطيه دفعا باتجاه الإقرار والمناقشة، لأن الأدارة اللبنانية وكل المؤسسات تعاني من الشغور وصعوبة توظيف كادرات وامكانيات جديدة ، واقله في المرحلة المؤقتة يجب الاستفادة من الخبرات الموجودة في الأدارة وفي كل المراكز".
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اضاف:"أما المسألة الثانية التي ناقشتها مع دولة الرئيس ميقاتي فهي موضوع تجمّع الحكومة في مدينة شحيم والذي بدأ مجلس الإنماء والإعمار العمل به منذ سنوات ليكون مركزا لكل المؤسسات الرسمية في البلدة والتي تخدم كل منطقة اقليم الخروب. وكان هناك وعد واضح من دولة الرئيس ميقاتي بايجاد التمويل اللازم لاستكمال المبنى لكي يكون هناك ملجأ لكل المؤسسات الرسمية الادارية والمالية والخدماتية والقضائية ."
كما التقى الرئيس ميقاتي وفدا من "جمعية صرخة المودعين".
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