Advertisement

لبنان

بعد الغارة على وادي جيلو... مستودعات جابر شكرت من ساهم في إخماد النيران في منشآتها

Lebanon 24
06-06-2024 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1208474-638532680657244052.png
Doc-P-1208474-638532680657244052.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أوضحت مستودعات جابر للبضائع الالمانية في بيان، إثر الغارة على وادي جيلو، أن "عبثًا يتجدد الاعتداء الصهيوني على جنوبنا الحبيب، متسللاً إلى ليالينا الآمنة ليزرع فيها الدمار والخراب. وفي هذه الليلة، كانت لمستودعاتنا حصّة من هذا العدوان الغاشم، فاشتعلت النيران فيها حاملة معها أحلامنا وآمالنا. وقد ودمرت واتت النيران جراء الغارة على مئات الاف الدولارات من اجهزة كهربائية ومنزلية وغيرها، نتيجة الغارات المعادية".
Advertisement

واعتبر أن "العدو لا يعرف إلا لغة العنف والتدمير"، مؤكدا أن "كل ما نملكه وما خسرناه نتيجة هذا العدوان، لا يقاس أبدًا بما يقدمّه المجاهدون من تضحيات جسام ودماء زكية في مواجهة العدو الإسرائيلي دفاعًا عن الشرف وحفاظًا على كرامة الشعب والوطن".

ختم البيان: "إن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يزيدنا إلا عزيمة وإصرارًا على النهوض من جديد، وإيمانًا أن المقاومة  السبيل الوحيد لردع هذا العدوان واستعادة حقوقنا. نتقدم بخالص التقدير لطواقم الإنقاذ والإسعاف التي عملت بجد وتفانٍ لرفع الأنقاض وإطفاء الحرائق، مظهرةً أسمى معاني البطولة والشجاعة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-06-06
04:58 | 2024-06-06
04:55 | 2024-06-06
04:47 | 2024-06-06
04:36 | 2024-06-06
04:31 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24