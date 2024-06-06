Advertisement

لبنان

لماذا رفع حزب الله وتيرة عملياته على الحدود؟

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
06-06-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1208479-638532687582803050.jpg
Doc-P-1208479-638532687582803050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستمرّ الاشتباكات العنيفة وتتصاعد اكثر فأكثر بين "حزب الله" والعدو الاسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان، وفي الاسبوع الاخير بات يمكن القول أن هذه الاشتباكات زادت وتيرتها الى حدّ كبير حتى تحوّلت الى معارك متواصلة من دون توقّف  بعد أن كانت محصورة ضمن الضربات والضربات المُضادّة طوال  الأشهر الفائتة. وهذا يؤشّر الى أننا بِتنا امام مرحلة تصعيدية خطيرة.
Advertisement

وفق مصادر عسكرية مطّلعة، فإنّ أموراً عدّة دفعت باتجاه هذا الشكل والنوع من التصعيد؛
الامر الاول هو التصعيد الاسرائيلي في غزّة خلال الاسابيع الماضية، سيّما بعد توغّل العدوّ في رفح جنوبي القطاع، وشنّه هجوماً عسكرياً واسعاً، اضافة لدخوله الى المخيّمات التي كان يتجنّب سابقاً الدخول اليها، الامر الذي دفع بجبهات الإسناد وتحديداً الجبهة الجنوبية في لبنان للعب دور كبير في المعركة الحاصلة.

الامر الثاني، وبحسب المصادر، ناتج عن حسابات عسكرية تفيد بأن انتهاء معركة رفح بتقدّم "تل أبيب" ولو تكتيكياً على حساب المقاومة الفلسطينية، سيؤدّي حتماً الى بدء معركة واسعة في لبنان، وإن كانت لن تصل الى حدّ  استهداف الأراضي اللبنانية كافة. وعليه كان لا بدّ لـ "حزب الله" من أن يوصل عدّة رسائل ويقوم بضربات استباقية ضدّ قوات الاحتلال الاسرائيلية.

وتعتقد المصادر أن عملية التصعيد، مع عجز العدوّ الاسرائيلي عن الذهاب الى حرب شاملة مع لبنان، ستؤدي الى وقف اطلاق النار في قطاع غزّة وتراجع تل أبيب خلال المفاوضات، لأن حجم الاستنزاف الذي  يتعرّض له في الجبهة الشمالية، أي جبهة لبنان، كبير جداً.

هذا كلّه يأتي خلال توقيت سياسيّ لافت وحسّاس،وهو اقتراب ما يمكن اعتباره لحظة النهاية لفترات السّماح الاميركية لاسرائيل، وهذه الفترات تأتي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في واشنطن، وعليه كان لا بدّ من عملية تصعيد توحي للاميركيين بأنّ تفلّت الامور بات امراً حتمياً إن لم تمارس الادارة الاميركية ضغطاً شديداً على نتنياهو، وهذا الامر يبدو أنه بدأ يحصل فعلاً.  
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-06-06
04:58 | 2024-06-06
04:55 | 2024-06-06
04:47 | 2024-06-06
04:36 | 2024-06-06
04:31 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24