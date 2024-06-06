Advertisement

لبنان

تذكير من صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية الى إدارات المدارس الخاصّة: لتسديد الدفعة الثالثة

Lebanon 24
06-06-2024 | 04:22
A-
A+
Doc-P-1208491-638532698496195100.png
Doc-P-1208491-638532698496195100.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكّر  صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في بيان اليوم، " إدارات المدارس الخاصّة بوجوب تسديد الدفعة الثالثة للصندوق وفق البروتوكول الموقع بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برعاية وزارة التربية، في موعد أقصاه ١٥ حزيران ٢٠٢٤، كي يتمكّن الصندوق من تسديد الزيادات على رواتب الأساتذة المتقاعدين نهاية هذا الشهر".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:46 | 2024-06-06
07:42 | 2024-06-06
07:32 | 2024-06-06
07:29 | 2024-06-06
07:28 | 2024-06-06
07:00 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24