تذكير من صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية الى إدارات المدارس الخاصّة: لتسديد الدفعة الثالثة

ذكّر صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في بيان اليوم، " إدارات المدارس الخاصّة بوجوب تسديد الدفعة الثالثة للصندوق وفق البروتوكول الموقع بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برعاية وزارة التربية، في موعد أقصاه ١٥ حزيران ٢٠٢٤، كي يتمكّن الصندوق من تسديد الزيادات على رواتب الأساتذة المتقاعدين نهاية هذا الشهر".

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