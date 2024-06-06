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لبنان

بعد انتحار أحد العناصر في السفارة السعودية.. توضيح من قوى الأمن

Lebanon 24
06-06-2024 | 04:25
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أن “مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بتاريخ الأمس خبر انتحار أحد عناصر قوى الأمن الداخلي في مركز خدمته الكائن في نقطة حراسة السّفارة السعودية”.
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وأوضحت المديرية في بلاغ، أنه “بنتيجة التحقيق، وبعد الاطّلاع على تسجيلات كاميرات المُراقبة، تبيّن أنّه في الساعة 07،00 من تاريخ 05/06/2024 حضر المعاون (و. ع.) أحد رتباء فصيلة حراسة السّفارة السعوديّة إلى مركز خدمته، وهو كان قيد استراحة دوريّة لمدة /24/ ساعة. ولدى وصوله، دخل إلى غرفة المنامة التي تقع خارج حرم السفارة، وأطلق النار على رأسه من مسدّسه الأميري، ليتوفّى على الفور”.

وأكدت أن “التحقيق جارٍ بإشراف القضاء لتحديد أسباب الإنتحار”، مضيفة: “قوى الأمن الدّاخلي تتقدّم من ذوي الفقيد ورفاقه بأحرّ التعازي”.
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