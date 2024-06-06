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لبنان

المرتضى عرض مع النائب يحيى شؤونًا عامة ودور الوزارة في طرابلس

Lebanon 24
06-06-2024 | 04:28
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استقبل وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع النائب محمد يحيي وتداول واياه  شؤونا عامة مرتبطة بالوضع في لبنان والمنطقة .

كما تطرقا أيضًا الى اهمية ما تقوم به وزارة الثقافة في طرابلس لاسيما بعد اعلانها  عاصمة للثقافة العربية للعام 2024 وبعد اعلان وزير الثقافة لها بانها عاصمة دائمة للثقافة في لبنان.
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