تفاصيل جديدة عن هجوم السفارة الأميركية في عوكر... كم بلغ عدد الموقوفين؟

ارتفع عدد الموقوفين على خلفية الهجوم على السفارة الاميركية في عوكر الى 16 بعد مداهمات لمخابرات الجيش استمرت الى ما بعد منتصف الليل، بحسب ما أفاد مراسل الـOTV.

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