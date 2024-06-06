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لبنان

تفاصيل جديدة عن هجوم السفارة الأميركية في عوكر... كم بلغ عدد الموقوفين؟

Lebanon 24
06-06-2024 | 04:47
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ارتفع عدد الموقوفين على خلفية الهجوم على السفارة الاميركية في عوكر الى 16 بعد مداهمات لمخابرات الجيش استمرت الى ما بعد منتصف الليل، بحسب ما أفاد مراسل الـOTV.
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