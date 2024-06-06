مناورة تدريبيّة للجيش بمُشاركة سفينة حربيّة ألمانيّة

نفذ عناصر من فوج مغاوير البحر في الجيش، بمشاركة فريقَين من بريطانيا وألمانيا، مناورة تدريبيّة، تخللها تمارين توقيف وتفتيش سفن بحريّة.

وشاركت في المناورة سفينة حربية من الوحدة الألمانية في "اليونيفيل".