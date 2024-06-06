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لبنان

مناورة تدريبيّة للجيش بمُشاركة سفينة حربيّة ألمانيّة

Lebanon 24
06-06-2024 | 05:16
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نفذ عناصر من فوج مغاوير البحر في الجيش، بمشاركة فريقَين من بريطانيا وألمانيا، مناورة تدريبيّة، تخللها تمارين توقيف وتفتيش سفن بحريّة.
 
 
وشاركت في المناورة سفينة حربية من الوحدة الألمانية في "اليونيفيل". 
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