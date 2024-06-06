بوشكيان: التصدير الى اوروبا يزيد النمو في الاقتصاد الوطني

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باشر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان زيارته الرسمية الى العاصمة البلجيكية بروكسيل بلقاء المديرة العامة للمفوضية الاوروبية لشؤون الصحة وسلامة الغذاء كلير بوري، في حضور مندوب لبنان الدائم لدى الاتحاد الأوروبي السفير فادي حاج علي، المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية (ليبنور) المهندسة لينا درغام، مدير المختبرات في معهد البحوث الصناعية الدكتور جوزيف متى، والملحق الإقتصادي سعد الله زعيتر.وتناول البحث موضوع تصدير المنتجات الغذائية اللبنانية إلى الاتحاد الاوروبي، انطلاقاً من الأولوية التي توليها وزارة الصناعة لتأمين سلامة وجودة الصناعات الغذائية اللبنانية وضمان تطبيق نظام التتبع والالتزام بالمواصفات كما شدّد بوشكيان على تسهيل دخول المنتجات الغذائية اللبنانية وزيادة التصدير الى السوق الاوروبي. واعتبر أن هذا الأمر يساعد الاقتصاد اللبناني على النمو، وعلى الاستثمار في مؤسسات صناعية جديدة وايجاد فرص عمل في مختلف المناطق، وتحقيق التنمية المستدامة والانماء المتوازن.وتوافق المجتمعون على ضرورة ازالة العوائق التي تعترض دخول بعض المنتجات لا سيما المركّبة منها والتي تحتوي على منتجات حيوانية. وتم التوافق على خارطة طريق تنفيذية لهذا الموضوع.ثم التقى بوشكيان والوفد المرافق خبيرة السياسة الاوروبية والتشريعات انغريد مورفن لاستعراض ما يمكن أن يقدّمه البرنامج الاوروبي AGRIINFO للصناعيين اللبنانين في قطاع المواد الغذائية، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلّقة بالتشريعات الجديدة التي تصدر تباعا عن الاتحاد الاوروبي، والتي يمكن ان يكون لها تأثير مباشر على دخول المنتجات اللبنانية الى اوروبا. وتم التوافق على عدد من المبادرات التي سيتم اطلاقها في هذا الاطار.