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لبنان

الجيش داهم مستودعاً في النبي شيت

Lebanon 24
06-06-2024 | 05:24
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علم "لبنان 24"، أنّ قوة من الجيش داهمت مستودعا في بلدة النبي شيت البقاعيّة.
 
 
وبحسب المعلومات، فإنّ المعمل يحتوي على التبغ والدخان.
 
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الجيش

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