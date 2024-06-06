الأضرار كبيرة جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما فعلته صواريخ وطائرات "الحزب" بإسرائيل

شاهد | لقطات جوية نشرتها وسائل إعلام عبرية تكشف حجم الأضرار التي لحقت بمناطق في شمال دولة الاحتلال نتيجة الحرائق التي اندلعت نتيجة هجوم حزب الله بالطائرات المسيرة على كريات شمونة #DDay #NIKKEバニーガール占い #ラッキーイベント #谷保さん #يورغن_كلوب_مطلب_نصراوي3 pic.twitter.com/0UPLcUilna
— Mix World (@alking14399969) June 6, 2024
شاهد | لقطات جوية نشرتها وسائل إعلام عبرية تكشف حجم الأضرار التي لحقت بمناطق في شمال دولة الاحتلال نتيجة الحرائق التي اندلعت نتيجة هجوم حزب الله بالطائرات المسيرة على كريات شمونة #DDay #NIKKEバニーガール占い #ラッキーイベント #谷保さん #يورغن_كلوب_مطلب_نصراوي3 pic.twitter.com/0UPLcUilna