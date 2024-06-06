الأضرار كبيرة جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما فعلته صواريخ وطائرات "الحزب" بإسرائيل

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا يكشف حجم الأضرار التي لحقت بمناطق في شمال إسرائيل نتيجة الحرائق التي اندلعت عقب هجوم "حزب الله" بالطائرات المسيّرة.



وأفاد موقع "واينت" بأن أضرارا جسيمة لحقت بمحمية يهوديا الطبيعية، حيث احترقت مساحة تقدر بـ10 آلاف دونم بسبب الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" باتّجاه كتسرين. (روسيا اليوم)

شاهد | لقطات جوية نشرتها وسائل إعلام عبرية تكشف حجم الأضرار التي لحقت بمناطق في شمال دولة الاحتلال نتيجة الحرائق التي اندلعت نتيجة هجوم حزب الله بالطائرات المسيرة على كريات شمونة #DDay #NIKKEバニーガール占い #ラッキーイベント #谷保さん #يورغن_كلوب_مطلب_نصراوي3 pic.twitter.com/0UPLcUilna — Mix World (@alking14399969) June 6, 2024 Advertisement