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لبنان

الأضرار كبيرة جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما فعلته صواريخ وطائرات "الحزب" بإسرائيل

Lebanon 24
06-06-2024 | 05:34
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نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا يكشف حجم الأضرار التي لحقت بمناطق في شمال إسرائيل نتيجة الحرائق التي اندلعت عقب هجوم "حزب الله" بالطائرات المسيّرة.

وأفاد موقع "واينت" بأن أضرارا جسيمة لحقت بمحمية يهوديا الطبيعية، حيث احترقت مساحة تقدر بـ10 آلاف دونم بسبب الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" باتّجاه كتسرين. (روسيا اليوم)
 
 
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