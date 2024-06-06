بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... هذه تفاصيله

اعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان، انه "نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والمتمثلة بالعدوان الاسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية، مما أدى الى الاقفال القسري لامانة السجل العقاري في بنت جبيل، تعلن وبشكل مؤقت، أنه بات بإمكان المواطنين، الحصول على افادات عقارية عن قضاء بنت جبيل من مبنى امانة السجل العقاري في النبطية، وذلك يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، تسهيلًا لأمور المواطنين خلال هذه المرحلة".

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