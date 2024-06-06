وفد "اللقاء الديمقراطيّ" التقى "التكتل الوطني المستقل": الهدف هو أن ننجز التسوية الداخلية

قال عضو تكتّل "اللقاء الديمقراطيّ" النائب عبدالله بعد اجتماعه مع "التكتل الوطني المستقل" إنّ "هذا اللقاء كان ضمن الجولة التي نقوم بها لإيجاد خرق في جدار الاستحقاق الرئاسي، وحصلت جولة أفق واسعة وناقشنا المسائل كافة بروح وطنية عالية".

Advertisement

وأضاف عبدالله: "وضعنا "التكتل الوطني المستقل" في أجواء لقاءاتنا وإلى أين وصلنا وما هي نقاط الخلاف وأين يمكن تقريب وجهات النظر".

وأكّد أنّ "الهدف الأساسي من تحرّكنا هو أن ننجز التسوية الداخلية اللبنانية حفاظاً على البلد، ونحن يجب أن نُساعد أنفسنا كلبنانيين".

من جانبه، قال النائب طوني فرنجيّة، إنّه "لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام الشلل الذي يشهده لبنان، ومنفتحون على أيّ حوار بنّاء بعيداً عن المصالح الضيّقة للبعض"، وشدّد على أنّ "لا مجال إلا بالحوار".

وأضاف فرنجيّة: "علينا العمل على إيجاد حلول داخلية بعيداً عن الحلول الخارجية"، وقال "يدنا ممدودة لكلّ مبادرة تحفظ المصلحة الوطنية على أمل أن تحمل مبادرة "اللقاء الديمقراطي" حلولاً".

وتابع: "إذا تعذّر وصول سليمان فرنجيّة أو انسحب من السباق الرئاسي وهذا غير مطروح حتى الآن، فإنّ الغالبية النيابية قادرة على إيصال رئيس، ولكن ليس هذا ما نسعى إليه".