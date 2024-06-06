Advertisement

لبنان

مطر: ننبه من المخططات التي تريد من لبنان أن يكون صندوق البريد

Lebanon 24
06-06-2024 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1208543-638532765736558452.jpg
Doc-P-1208543-638532765736558452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة "اكس": "ننبه من المخططات التي تريد من لبنان أن يكون صندوق البريد لأجندات لا تشبهنا كلبنانيين ولا كمسلمين متمسكين بالاعتدال، وعليه ندين الاعتداء الذي طال السفارة الاميركية في لبنان، وندعو الى أكثر احتياطات الحذر كي لا نقع في أفخاخ التلاعب بالأمن. وأن نقف خلف الدولة وحدها في مواجهة العبث والعابثين".
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:46 | 2024-06-06
07:42 | 2024-06-06
07:32 | 2024-06-06
07:29 | 2024-06-06
07:28 | 2024-06-06
07:00 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24