مطر: ننبه من المخططات التي تريد من لبنان أن يكون صندوق البريد

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كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة "اكس": "ننبه من المخططات التي تريد من لبنان أن يكون صندوق البريد لأجندات لا تشبهنا كلبنانيين ولا كمسلمين متمسكين بالاعتدال، وعليه ندين الاعتداء الذي طال السفارة الاميركية في لبنان، وندعو الى أكثر احتياطات الحذر كي لا نقع في أفخاخ التلاعب بالأمن. وأن نقف خلف الدولة وحدها في مواجهة العبث والعابثين".