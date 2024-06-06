الأمين العام لنقابة المعلمين ناشد وزير التربية حسم موضوع الامتحانات الرسمية

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ناشد الأمين العام لنقابة المعلمين الدكتور أسامة الأرناؤط في بيان، وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي بحسم موضوع الامتحانات الرسمية وتأكيد إجرائها في مواعيدها، وخصوصًا في ظل الظروف الحالية على المستويات المختلفة والتكهّنات التي تصدر من هنا وهناك، وتسبّب إرباكًا للتلامذة، وتؤثّر على تحضيراتهم لهذه الامتحانات".واعتبر أنه " لا يجوز تربويا ونفسيا أن يعيش الطالب في هذه الأجواء وأن يبقى عرضة للتجاذبات والتحليلات والتكهنات، فيما يجب أن نسعى جميعًا إلى تهيئة الأجواء المناسبة له، ليكون على استعداد تام لإجراء هذه الامتحانات، وخصوصًا أن الطالب في امتحانات الثانوية العامة يتهيأ للدخول إلى الجامعات، وفي اختصاصات محلية وفي جامعات الخارج، تحتاج إلى معدلات رسمية مرتفعة وإلى معرفة ذهنية صافية".ختم: "نأمل من الوزير الحلبي التجاوب السريع مع مطلبنا وإصدار الموقف المناسب بهذا الخصوص مع تقديرنا للجهود التي تبذلها الوزارة تحضيرا للامتحانات".