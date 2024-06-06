شخصان أُصيبا... غارة إسرائيليّة استهدفت منزلاً في عيترون

أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، على أحد المنازل في بلدة عيترون.

وبحسب المعلومات، فإنّ المنزل كان خاليّاً من السكان.

وعُلِمَ أنّ شخصين أُصيبا بجروح طفيفة، جراء الغارة.