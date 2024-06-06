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لبنان

توقيف سائق سيارة رباعيّة الدفع عند حاجز ضهر البيدر.. ماذا عثرت قوى الأمن في داخلها؟ (صور)

Lebanon 24
06-06-2024 | 06:38
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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:

بتاريخ 27-05-2024، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على متن سيارة رباعية الدفع نوع "تويوتا"، المدعو:
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ع. م. (مواليد عام 1966، لبناني)
وهو مطلوب للقضاء بجرم مخدّرات.

بتفتيشه والسيّارة عثر على نماذج أوراق رسمية فارغة (إفادات سكن، وأذونات سفر، وطلبات بيان قيد من دائرة النفوس)، أوراق بيضاء فارغة موقّعة وتحمل بصمة لشخص آخر، بالإضافة إلى العديد من البطاقات المختلفة.

أودع الموقوف مع المضبوطات المراجع المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
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